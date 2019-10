Il tecnico boemo ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato degli allenatori di Juventus e Inter e non solo.

Zdenek Zeman torna a parlare. Lo fa rilasciando un'intervista a Il Messaggero in cui affronta diversi temi, a cominciare da Sarri e Conte:

Sarri è bravo, anche se poi alla Juve hanno vinto tutti. Si è adattato ai giocatori. A me piace. Non è però più quello di Napoli. Se sto con Sarri o con Conte? Sarri, ma di Napoli. Non credo che a Torino, però, rinunci al suo credo. Ci vuole più tempo. Chiede di giocare a un tocco e bisogna quindi imparare il resto. Come muoversi in campo

Zeman: "Fonseca come me? Sì, perché prende tanti gol..."

Sul tecnico della Roma Paulo Fonseca:

Sono andato all’Olimpico solo per la gara contro l’Atalanta. Non ho visto il calcio offensivo e aggressivo di cui si parla. Parlare è un conto, poi mettere in pratica le cose è un altro. E l’Ucraina, come campionato, non è l’Italia e lui sta cambiando tanto il sistema di gioco, quando lo ha fatto Di Francesco poi ha perso il posto. Fonseca lo paragonavano a me soltanto perché prendeva tanti gol. Gli infortuni della Roma? Manca una preparazione in estate, dopo tre giorni si gioca. Servono almeno 40 giorni per mettere la base, ora si mischia tutto

Su Totti e De Rossi:

Penso che torneranno alla Roma, Francesco ha dovuto dire basta perché era utilizzato solo a scopo pubblicitario. Daniele ha voglia di fare l’allenatore

Infine sulla Serie A: