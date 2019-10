Prima delle due puntate di cambi tra lo show blu e quello rosso. Il racconto della puntata dalla T-Mobile Arena di Las Vegas.

di Marco Ercole - 11/10/2019 19:01 | aggiornato 11/10/2019 21:06

Uno storico Draft che sconvolgerà i roster della WWE inizia questa notte su SmackDown, con il futuro di 30 Superstar da determinare nell'episodio che andrà in scena nel venerdì sera statunitense dalla T-Mobile Arena di Las Vegas, in California. Il campione universale Seth Rollins rappresenterà Raw in un match contro Roman Reigns di SmackDown, per decidere quale dei due roster avrà la prima scelta.

Si tratta di una cerimonia costellata di stelle, con le celebrità di FOX e NBCUniversal che prenderanno parte all'evento. Ci saranno tra gli altri il 14 volte MLB All-Star e opinionista di FOX Alex Rodriguez, Michael Che e Colin Jost di "Saturday Night Live", "Christian Slater" di "Mr. Robot", Joe Buck di “NFL on FOX’s”, il Pro Football Hall of Famer Troy Aikman.

Ecco le regole che saranno seguite nel WWE Draft:

Oltre 70 Superstar, così come i tag team, sono eleggibili per la selezione nel WWE Draft di quest'anno.

SmackDown sceglierà 30 Superstar e Raw 41.

Dal momento che SmackDown è uno spettacolo di due ore e Raw è uno spettacolo di tre ore, per ogni due scelte fatte da SmackDown, Raw ne avrà a disposizione tre.

I team di tag verranno conteggiati come una scelta, a meno che FOX o USA Network non vogliano selezionare una sola Superstar dal team.

Eventuali Superstar non scelte verranno immediatamente dichiarate "free agent" e in grado di firmare con il roster di loro scelta.

WWE Il Draft cambia i roster in WWE

WWE SmackDown, 11 ottobre 2019

Sempre in programma per questa puntata una rivincita tra la campionessa di SmackDown Charlotte Flair e l'ex detentrice della cintura, Bayley, dopo la sconfitta di domenica scorsa a WWE Hell in a Cell. C'è grande attesa, poi, di vedere cosa farà Kevin Owens dopo aver ottenuto il licenziamento di Shane McMahon.

Questo e molto altro nella puntata che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek SmackDown.

Seguono aggiornamenti a partire dalle 7...