Due incontri ufficializzati nel corso della conferenza stampa alla T-Mobile Arena di Las Vegas, alla presenza di Triple H e Paul Heyman.

di Marco Ercole - 11/10/2019 21:16 | aggiornato 11/10/2019 21:26

L'annuncio era nell'aria, la conferenza stampa annunciata giorni fa e programmata per questa sera alla T-Mobile Arena di Las Vegas (California) non ha fatto altro che consentire alla WWE di farlo in pompa magna.

A Crown Jewel, l'evento in programma giovedì 31 ottobre al King Saud University Stadium di Riad (Arabia Saudita), si terranno i due match che erano stati auspicati dopo gli ultimi sviluppi andati in scena nelle prime due settimane della nuova stagione a Raw e SmackDown, così come nel PPV Hell in a Cell di domenica scorsa.

Ad annunciarli è stato Triple H, che ha preso parola al microfono per introdurre il prossimo evento in Arabia Saudita, parlando prima del match tra le due squadre capitanate da Hulk Hogan e Ric Flair, per poi passare all'ufficialità dei due incontri.

WWE, Lesnar vs Velasquez e Strowman vs Fury

Il campione WWE Brock Lesnar affronterà Cain Velasquez, appena passato nella World Wrestling Entertainment dalla UFC (di cui è stato 2 volte campione del mondo), mentre Braun Strowman se la vedrà con Tyson Fury.

Il pugile, al microfono ha raccontato di essere un fan di lunga data del wrestling e di essere onorato di poter affrontare il Monster among men, sottolineando però come i suoi pugni siano di gran lunga migliori rispetto a quelli dell'avversario.

Cain Velasquez, introdotto sul ring da Rey Mysterio, ha avvertito Brock Lesnar: