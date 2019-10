Tutte le informazioni per avere la particolare divisa che gli azzurri indosseranno con la Grecia.

di Marco Ercole - 11/10/2019 18:28 | aggiornato 11/10/2019 18:33

Ha creato polemiche, generato malumori e discussioni. La maglia verde dell'Italia, la "Rinascimento" presentata pochi giorni fa dallo sponsor tecnico Puma, fa il suo debutto sabato sera nella partita contro la Grecia, valida per la qualificazione ai prossimi Europei 2020.

Una divisa che ha diviso (il gioco di parole è voluto), ma che in ogni caso ha raggiunto il suo obiettivo, quello di far parlare di sé. E sotto sotto, nonostante i più romantici non intendano concedere deroghe all'azzurro istituzionale, c'è già più di qualcuno che - dopo lo shock iniziale - la sta guardando con occhi diversi, che la gradisce.

E sarebbe addirittura disposto, lontano da occhi indiscreti, ad acquistarla. Bene, nel caso in cui questo qualcuno si fosse deciso a farlo veramente (no, non ci stiamo riferendo a voi che leggete, tranquilli), ecco alcune indicazioni utili per sapere quanto costa e dove comprare la maglia verde dell'Italia.

Quanto costa e dove comprare la maglia verde dell'Italia

La divisa "Rinascimento" si può trovare in vendita su Figcstore al prezzo di 90 euro, pantaloncini a 40. C'è la possibilità di acquistare anche il kit "junior", al prezzo rispettivamente di 70 e 35 euro. Insomma, se volete avere anche voi una copia della "maglia delle polemiche" perché vi piace, oppure perché fate la collezione, ecco tutto quello che vi serve per farlo. Sul fatto di completare l'opera lontano da occhi indiscreti, beh, a quello dovete pensarci voi.