Si è tenuta questa mattina presso l’Allianz Cloud di Milano la cerimonia del peso degli atleti di Bellator, l’imperdibile show di kickboxing e MMA che sabato 12 ottobre infiammerà l’arena dell’ex Palalido.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 11/10/2019 18:42 | aggiornato 11/10/2019 20:26

Si è tenuta questa mattina presso l’Allianz Cloud di Milano la cerimonia del peso degli atleti di Bellator, l’imperdibile show di kickboxing e MMA che sabato 12 ottobre infiammerà l’arena dell’ex Palalido. La vigilia del Main Event lombardo è stata caratterizzata dalle visite mediche e dalle operazioni del peso dei 36 top fighters mondiali che domani sera saliranno sul ring e nella gabbia della prestigiosa promotion americana.

Tra i face to face più attesi, si sono consumati quello tra il nostro Cristian Faustino e il canadese Gabriel Varga, match valevole per la cintura mondiale dei 65,7 kg. di Bellator Kicboxing. Rituale della bilancia e sguardi incrociati anche per il match al femminile di Bellator Kickboxing che metterà di fronte la nostra Silvia La Notte contro la francese Jade Jorand nei 50 kg., e quello dei due protagonisti con cui culminerà il cartellone della gabbia di Bellator MMA 230, con il "legionario" Alessio Sakara che affronterà lo statunitense Caanan Grigsby.

Sale la febbre per Bellator Milano

È caccia agli ultimi tagliandi disponibili (disponibili online sul sito www.bellator.it), si va verso il consueto tutto esaurito per anche per la settima tappa italiana della prestigiosa promotion a stelle e strisce. Domani i cancelli dell'Allianz Cloud apriranno al pubblico alle 15:00, dalle 17:00 il via ai match di Bellator Kickboxing 12 e dalle 20:00 quelli della gabbia di Bellator MMA 230.



La Card ufficiale dell'evento: