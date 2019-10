Il nuovo tecnico rossonero ha già deciso di affidare le chiavi della squadra al regista argentino.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 09:37 | aggiornato 11/10/2019 09:42

Stefano Pioli si è messo subito a lavoro. Il nuovo allenatore del Milan non può perdere tempo: c'è una squadra da risollevare in fretta per centrare l'Europa. Per raggiungere l'obiettivo il tecnico nativo di Parma ha già deciso su chi puntare, a chi affidarsi per trascinare il gruppo.

Il leader di Pioli risponde al nome di Lucas Biglia, giocatore già allenato alla Lazio. In biancoceleste, tra l'altro, il coach emiliano scelse di affidargli la fascia di capitano creando malumori nello spogliatoio, visto che Antonio Candreva era sicuro di essere il prescelto per indossare i gradi al braccio.

Pioli spera che il 33enne regista argentino torni quello della stagione 2014/2015, quando prese per mano la Lazio e la aiutò a chiudere il campionato al terzo posto alle spalle di Juventus e Roma.



Preso dal duo Fassone e Mirabelli per 20 milioni di euro, Biglia non è mai riuscito a imporsi in maglia rossonera. Ora però potrebbe iniziare una nuova vita per lui con un tecnico che lo conosce alla perfezione e lo stima moltissimo. L'ex Anderlecht scavalca così Bennacer e prende le chiavi del centrocampo. L'occasione è da sfruttare.