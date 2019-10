Milan, Boban: "Esonero Giampaolo una sconfitta"

Quella che si sta per concludere è stata una settimana dura per il Milan, che dopo aver vinto con il Genoa nell'ultima giornata di Serie A, ha deciso comunque di esonerare Marco Giampaolo e prendere al suo posto Stefano Pioli.

Sull'argomento è tornato lo Chief Football Officer del club rossonero, Zvonimir Boban. Il dirigente del Milan ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento:

Stiamo vivendo un momento difficile. Mandare via l'allenatore è una sconfitta per tutti. È una scelta che abbiamo preso tutti, non solo io, ponderata e sofferta. È un bravissimo allenatore, ma l'abbiamo vista come la scelta migliore per il nostro club. Siamo tutti colpevoli di questa disfatta, quando un allenatore se ne va è una sconfitta di tutti. Ora speriamo di fare bene con Pioli.