Il tennista romano si impone dopo 1 ora e 43 minuti raggiungendo Zverev in semifinale.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 17:04 | aggiornato 11/10/2019 17:40

Matteo Berrettini continua a vivere il suo 2019 da favola. Dopo l'exploit agli US Open con la semifinale raggiunta e persa per mano di Rafael Nadal, il tennista romano stupisce ancora battendo Dominic Thiem a Shanghai e raggiungendo per la prima volta nella sua giovanissima carriera una semifinale in un Master 1000.

Finisce 7-6 (10-8) 6-4 dopo 1 ora e 43 minuti. Un successo importantissimo che permette al ragazzo italiano di volare virtualmente alle Finals di Londra dal momento che oggi è ottavo a quota 2545 punti a +60 su Roberto Bautista Agut. La top 10 della classifica ATP è invece lontana appena dieci punti.

Matteo Berrettini, 23 anni

Master 1000 Shanghai, Berrettini contro Zverev per la finale

Adesso Matteo se la vedrà in semifinale contro Alexander Zverev (sfida in programma sabato 12 ottobre alle ore 14 italiane e visibile in TV su Sky Sport Arena) che ha superato Roger Federer 6-3 6-7 6-3. Sarà un altro match complicatissimo, ma Berrettini ha dimostrato di saper vincere contro il tedesco come fatto vedere sulla terra di Roma agli Internazionali d'Italia quando si impose con un doppio 7-5. In totale sono due i precedenti, entrambi su terra, e il bilancio è di una vittoria per parte. A Shanghai l'altra semifinale vedrà opposti Medvedev e Tsitsipas che hanno avuto rispettivamente la meglio di Fognini e Djokovic.