Le parole del commissario tecnico della Nazionale alla vigilia di Italia-Grecia.

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 18:45 | aggiornato 11/10/2019 18:50

Alla vigilia di Italia-Grecia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020 in programma sabato sera allo Stadio Olimpico, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini:

Dobbiamo pensare a qualificarci, questa partita non sarà semplice. La Grecia ha cambiato allenatore, cambierà modulo e ha lasciato a casa calciatori esperti. Non so come giocheranno, ma noi vogliamo avere sempre la nostra impronta e vogliamo vincere

Poi ripensa a quando arrivò sulla panchina dell'Italia:

Quando presi la Nazionale non sapevo cosa potesse accadere, era importante fare in fretta. Non siamo mai stati in difficoltà quando abbiamo perso, tra campioni del Mondo e campioni d'Europa. Nonostante il pareggio contro la Polonia, la squadra aveva giocato un calcio diverso. In Portogallo avevamo cambiato undici calciatori, poi siamo sempre migliorati in questi 15 mesi e i ragazzi hanno trovato da subito un buon feeling. Il nostro primo obiettivo è l'Europeo, la competizione più vicina. Poi la squadra va vista anche in base a quel che sarà il Mondiale in Qatar. Ma sono tanti anni che manca l'Europeo nella bacheca italiana, ora pensiamo a quello

Roberto Mancini, ct dell'Italia

Italia-Grecia, Mancini e i dubbi di formazione

C'è un solo ballottaggio nella testa di Mancini:

Dubbio Barella-Bernardeschi? È l'unico, sì

