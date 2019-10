I pessimi risultati ottenuti dai Red Devils in questi anni (niente vittoria in Premier League né buoni risultati in Champions League) hanno convinto la dirigenza del gruppo General Motors a interrompere il rapporto di sponsorship: attualmente la cifra versata nelle casse del Manchester United rende Chevrolet lo sponsor più remunerativo del mondo del calcio ma questo sembra essere sul punto di cambiare.

Stando alle informazioni del Daily Mail, la famosa casa automobilistica con sede negli Stadi Uniti avrebbero deciso di non prolungare l'accordo con la squadra inglese, entrato in vigore nel 2014 e della durata di 7 anni: la partnership con la Chevrolet garantiva allo United l'incredibile somma di 410 milioni fino al 2021.

I risultati del Manchester United di questi ultimi anni potrebbero non mettere solamente di malumore i tifosi ma anche la dirigenza e soprattutto le casse del club inglese. Perché da quanto riportato da alcuni media inglesi, i Red Devils rischiano seriamente di perdere l'accordo con uno sponsor prestigioso come Chevrolet.

I risultati dei Red Devils starebbe convincendo la casa automobilistica a non prolungare l'accordo in scadenza nel 2021.

