A Napoli questa lettera non sarebbe mai stata scritta - ha ribadito Koulibaly - come hanno fatto a scrivere quelle cose lì? Ovvio che veniamo discriminati per il colore della nostra pelle. Vorrei vedere queste persone passare quello che passiamo noi, fa davvero male

Si dice che l'Italia - ha dichiarato Koulibaly - sia un paese razzista, ma posso dire che Napoli non lo è affatto. La mia famiglia è stata accolta benissimo e anche i miei amici sono felicissimi di venirmi a trovare. Qui tutti i venditori ambulanti senegalesi si chiamano Koulibaly. Si sentono accettati, sono felici e non hanno problemi

"Chi grida buuu negli stadi è un idiota. E davanti a me non lo farebbero mai...". Queste le parole del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, deciso in campo e fuori. Il centrale senegalese è stato intercettato dai microfoni de L'Equipe ed è tornato a parlare dell'episodio di razzismo che ha visto coinvolto Romelu Lukaku durante il match di Serie A Cagliari-Inter.

