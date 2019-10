Anche per noi è stata una sorpresa, abbiamo cominciato a giocare in modo diverso ma all'inizio avevamo un po' paura. Difendendo alti lasciavamo troppo spazio alle ripartenze avversarie ma grazie al lavoro del mister ci abbiamo lavorato su: ora ci divertiamo giocando e quando succede è tutto più facile, abbiamo entusiasmo e identità.

Qualificarci con così tanto anticipo sarebbe davvero emozionante, non ci siamo mai riusciti e significherebbe che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Lo stadio sarà bellissimo e ci sarà un gran pubblico a cui vogliamo regalare una serata storica. Poi abbiamo fatto una promessa ai bambini dell'Ospedale Bambin Gesù, vinceremo anche per loro.

La seconda pausa per le Nazionali di questo inizio di stagione potrebbe regalare all'Italia allenata da Roberto Mancini la qualificazione a Euro2020 con ben tre giornate di anticipo dalla fine del girone. E oggi con il ct in conferenza stampa ha parlato anche il capitano Leonardo Bonucci .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK