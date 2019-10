Vincere un trofeo all'Inter da capitano? Mi piacerebbe, ma ora lavoro per fare bene per la mia squadra. Diventare il più forte difensore al mondo? Non c'è nella mia testa. Devo crescere, sono felice se gli altri pensano sia possibile. Ma penso al bene della mia squadra

Mi ha impressionato di più Messi, vede tutto il gioco e gli spazi. Poi anche CR7 e Bale sono dei grandissimi giocatori. Ho avuto la fortuna di affrontarli tutti e tre in pochi giorni, ed è bello, è per questo che si gioca a calcio

Se la sconfitta contro la Juve può rappresentare uno stimolo? Sì, certo. Per noi è stata solo la prima sconfitta in campionato, ma abbiamo giocato bene. Loro hanno segnato, noi no. Dobbiamo ancora lavorare

