EA Sports festeggia il successo della modalità che ha riportato in auge il calcio di strada: tantissimi crediti gratis per personalizzare il proprio avatar.

di Massimiliano Rincione - 11/10/2019 16:27 | aggiornato 11/10/2019 16:32

Bella, bellissima notizia per tutti i giocatori di FIFA 20. Quante volte, ad occhio, ricordate regali così imponenti da parte di EA Sports? Ma come che regali? Andiamo con ordine. Tra l'accesso anticipato su EA Access e le varie interazioni a titolo già uscito, sono stati oltre 10 milioni gli utenti che hanno giocato al nuovo titolo calcistico della software house statunitense. Più di 450 milioni le gare disputate finora, di cui ben 272 milioni solo su FIFA Ultimate Team - oltre la metà, dunque - per un totale di 1,2 miliardi di gol segnati. Per quanto riguarda la nuova modalità Volta Football, che ha riportato su consolle il calcio di strada tornando ai fasti dei mai dimenticati FIFA Street, i dati hanno decisamente sorriso alla scelta di EA Sports.

You're going to see more First Owner Objectives in FUT 20, starting with the upcoming ICON Swaps. The latest Pitch Notes from @FUT_Economist explain - https://t.co/FD4xRrkoj8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 10, 2019

Gli avatar creati sulla nuova modalità Volta sono ben 5 milioni, con gli stadi urbani di Berlino, Roma, Lagos, Londra, Città del Capo e Tokyo che sono stati quelli fin qui più utilizzati dalla stragrande maggioranza degli utenti che si sono divertiti tra skill, carambole e gol da urlo. Insomma, un grandissimo traguardo in termini di numeri per un FIFA 20 che aveva cominciato l'anno forse un po' in sordina anche a causa di una concorrenza più agguerrita rispetto agli ultimi anni. Questo, però, ha indotto la stessa EA a migliorare in maniera sostanziale il proprio prodotto, incontrando finalmente favori in merito agli update dell'anno corrente.

Proprio in funzione dei grandi numeri generati finora, EA Sports ha annunciato un premio a tiratura limitata per tutti gli utenti di FIFA: entro il 17 ottobre, infatti, sarà possibile riscuotere ben 8mila crediti sulla modalità Volta Football. La suddetta somma sarà utile e spendibile anche nella personalizzazione del proprio avatar, punto di forza per quanto riguarda la nuova feature del titolo e che offre a tutti i videogiocatori la possibilità di creare un pg davvero unico grazie alle tante voci presenti nell'editor.

Teemu Pukki, in foto, viene premiato come giocatore del mese di agosto della Premier League. Su FIFA 20 anche Bundesliga e Ligue 1 vantano tale riconoscimento.

FIFA 20: arriva anche il giocatore del mese della Ligue 1

Nuova aggiunzione anche per quanto riguarda Ultimate Team, con FIFA 20 che godrà - tra le varie SBC - anche del Player of the Month della Ligue 1. Ciò vuol dire che, dopo Premier League e Bundesliga, anche il massimo campionato francese avrà modo di beneficiare di una carta speciale sulla modalità regina del titolo calcistico attraverso una votazione sul sito ufficiale EA Sports. Sperando che, prima o poi, anche la Serie A possa finalmente entrare a far parte del novero di questi riconoscimenti in game, essendo il nostro torneo l'unico dei massimi campionati europei ancora fuori da tale consuetudine. Qualcosa, però, si muove, come testimonia la premiazione a Giocatore del Mese di Frank Ribery, sancita pochi istanti prima di Fiorentina-Udinese.