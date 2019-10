L'argentino non è mancato alla prima dello spettacolo ispirato alla sua vita.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 09:02 | aggiornato 11/10/2019 09:07

Ha ritrovato il sorriso contro il Siviglia, segnando finalmente il primo gol della stagione con una punizione delle sue. Quasi impossibile pensare che Lionel Messi fosse ancora a secco col Barcellona a inizio ottobre, eppure era proprio così. Colpa degli infortuni che lo hanno costretto a stare più in infermeria che sul prato verde.

Cirque du Soleil's show 'Messi 10' captures the life of Argentine soccer legend Lionel Messi pic.twitter.com/CrrRGutei2 — Reuters Top News (@Reuters) October 11, 2019

Adesso Leo non vuole più uscire e sfrutterà la pausa per le Nazionali per ritrovare la forma migliore, visto che il ct dell'Argentina Lionel Scaloni non lo ha potuto convocare causa squalifica fino a novembre.

Intanto ieri sera la Pulce si è concesso una serata di gala a Barcellona, dove non è mancato alla prima di "Messi 10", spettacolo ispirato alla sua vita e diretto da Mukhtar Omar Sharif (artista somalo) che verrà portato in giro per il mondo dal Cirque du Soleil. Ad accompagnarlo sul red carpet della première c'era la bellissima moglie Antonella Roccuzzo.