La proposta sarebbe quella di rinnovare il contratto di Donnarumma fino al 2024 e "spalmare" il suo stipendio nel corso di più anni, riducendolo a 4 milioni di euro annui. Quest'idea però trova la forte opposizione di Mino Raiola, che sarebbe d'accordo col prolungamento ma vorrebbe un aumento dell'ingaggio del suo assistito: in estate l'argomento sul futuro dell'estremo difensore del Milan e della Nazionale può tornare di stringente attualità visto che la trattativa parte fortemente in salita.

