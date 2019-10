Christian Bale ha confessato la sua simpatia per la Lazio. Matt Damon ha ricevuto in regalo una maglia della Roma per il suo compleanno.

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 07:29 | aggiornato 11/10/2019 10:34

La Serie A è seguita in tutto il mondo, non fa eccezione Hollywood dove due star in particolare hanno svelato la loro simpatia per Lazio e Roma. A simpatizzare per i biancocelesti è Christian Bale, che nei giorni scorsi ha fatto tappa nella Capitale e ha parlato a La Repubblica in vista dell'uscita di Ford vs Ferrari.

Quando vengo a Roma - ha confidato Bale - mi piace affittare una Vespa per girare la città. Mi diverte essere a Roma durante le partite di calcio, i tifosi sfrecciano sugli scooter e urlano il nome delle loro squadre. Allora mi confondo tra loro e grido "Lazioooooo"

Parole a cui sono seguite immediatamente quelle di Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio:

Questa cosa non ci coglie impreparati. Già ci siamo attivati per la consegna della maglia della Lazio a Christian Bale. Invitarlo allo stadio? Per motivi di impegni promozionali, le agende sono fittissime quando viene a Roma e non è facile

Dalla Lazio alla Roma, che ha fatto recapitare una maglia col numero 10 a Matt Damon per i suoi 49 anni. "Buon compleanno Matt Damon! Ciao Ben Affleck, Matt non ha Twitter - recita il cinguettio del club giallorosso - quindi potresti mostrargli il nostro messaggio d'auguri".