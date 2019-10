La Supercoppa italiana si dovrebbe giocare in concomitanza della 17esima giornata di Serie A, costringendo la Lega a rinviare le partite di Lazio e Juventus.

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 17:40 | aggiornato 11/10/2019 19:45

Manca ancora l'ufficialità, ma con ogni probabilità la 32esima edizione della Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio andrà in scena tra il 20 e il 22 dicembre, weekend in cui è in programma la 17esima giornata di Serie A.

La squadra campione d'Italia in carica e la vincitrice dell'ultima Coppa Italia si sfideranno allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riyad, in Arabia Saudita, e la Lega sarà così costretta a rinviare Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona.

Da escludere che le due gare vengano anticipate, visto che gli Inzaghi boys dovranno scendere in campo lunedì per affrontare il Cagliari e non potranno quindi disputare un'altra partita in un arco di tempo così ristretto.

Paulo Dybala con la Supercoppa italiana conquistata contro il Milan

Supercoppa italiana, ancora Juventus-Lazio

La Lazio cerca il quinto trionfo in Supercoppa, la Juventus invece vuole la nona coppa. Sarà la quinta volta che le due formazioni si affronteranno in Supercoppa italiana: il bilancio è in perfetta parità con due vittorie a testa.