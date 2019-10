L'attaccante francese svela un retroscena di mercato.

di Redazione Fox Sports - 11/10/2019 11:19 | aggiornato 11/10/2019 11:24

Si è già preso la Fiorentina, Franck Ribery. A 36 anni l'ex Bayern Monaco ha dimostrato a tutti di saper ancora incidere e di essere affamato come a inizio carriera. Dopo il bellissimo gol realizzato contro l'Atalanta, è stato decisivo anche a San Siro contro il Milan.

I tifosi della Viola se lo coccolano e ringraziano la dirigenza per averlo preso in estate battendo una folta concorrenza. Sì, perché non c'era solo il club toscano sulle tracce di Ribery, come rivelato da lui stesso in un'intervista.

Federico Chiesa e Franck Ribery

Fiorentina, Ribery: "L'Eintracht mi ha cercato, ma volevo cambiare campionato"

Ai microfoni della Bild, il francese ha dichiarato: