Per il mio 50esimo gol in Nazionale regalerò 5000 biglietti a Kom op Tegen Kanker e Diabetes Liga, due organizzazioni che mi stanno a cuore perché ho perso molte persone care per colpa del cancro e un'altra persona importante della mia vita soffre di diabete. Regalerò altri biglietti anche anche al "Belgian Fan Club 1895" perché ci supportano sempre

A segnare sono stati Romelu Lukaku (al 28' e al 41') Chadli, Brolli, Alderweireld, Tielemans, Benteke, Verschaeren e Castagne. Per l'attaccante nerazzurro la doppietta vale un traguardo storico: gli ha infatti permesso di raggiungere quota 51 gol in 83 presenze con la Nazionale.

Una serata perfetta. Romelu Lukaku sorride all'indomani di Belgio-San Marino, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. I Diavoli Rossi hanno strapazzato i rivali con un roboante 9-0 raggiungendo quota 21 punti nel Gruppo I (frutto di 7 vittorie in altrettante partite) e conquistando il pass per il torneo continentale.

