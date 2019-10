Il giovane talento del Barcellona prende il posto del suo compagno di squadra Carles Pérez.

di Marco Ercole - 11/10/2019 15:52 | aggiornato 11/10/2019 15:56

Alla fine la convocazione è arrivata. Non nel modo in cui si aspettava, molto probabilmente, ma è arrivata. La stella del Barcellona Ansu Fati è rientrato in extremis nella lista dei convocati della Spagna Under 21, con buona pace di suo padre (che lo avrebbe voluto vedere nella selezione portoghese) e della Guinea-Bissau, suo paese d'origine, che in ogni caso aveva perso da tempo la speranza di potergli veder indossare la propria divisa.

Sin dal momento in cui Ansu Fati si è palesato nel mondo del calcio, prendendosi le copertine in quel di Barcellona (mica in una squadra qualunque) questa prima parte di stagione, la Spagna aveva avviato tutte le pratiche burocratiche per assicurarsi il giovane talento cresciuto nella cantera blaugrana.

Un po' tutti si aspettavano che la convocazione nell'Under 21 spagnola arrivasse proprio in questa sosta per le nazionali, ma il ct Luis de la Fuente non la aveva inserito nella lista, anche per via di questioni burocratiche ancora da risolvere.

Ansu Fati convocato nella Spagna Under 21

Proprio nella giornata di ieri è però arrivato il via libera e così, l'infortunio del suo compagno di squadra nel Barcellona Carles Pérez, ha creato le condizioni affinché potesse concretizzarsi la prima chiamata, come da comunicato della Federcalcio spagnola: