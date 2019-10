Il 16 novembre, il Manzo nazionale Alessio Di Chirico tornerà in gabbia a San Paolo, in Brasile. Davanti a lui, Antonio Arroyo.

11/10/2019

Chi aveva temuto per un attimo di non rivedere presto Alessio Di Chirico (12-4) nell'ottagono più famoso del mondo, può tirare un sospiro di sollievo. Proprio come già visto in precedenza, il Manzo nostrano non ci tiene a rimanere ai box. Archiviata la pratica Makhmud Muradov in un match estremamente equilibrato portato a casa dal tagico a UFC Copenaghen, Di Chirico è pronto a tornare in scena il 16 novembre.

Come confermato anche da Tapology, il nostro portabandiera sostituirà il suo ex avversario Kevin Holland a UFC on ESPN+ 22, evento capitanato da Jacare Souza e Jan Blachowicz, che si affronteranno nella divisione delle 205 libbre. In UFC, Di Chirico ha un record di 3 vittorie e 4 sconfitte. L'atleta capitolino però ha dimostrato di stare bene in mezzo all'élite mondiale delle MMA e con questo match accettato in short notice punterebbe a mettere il punto esclamativo dopo due sconfitte consecutive arrivate comunque dopo buone prestazioni.

Il suo avversario sarà il brasiliano Antonio Arroyo (9-2), fighter reduce dall'ottima esperienza al Dana White's Contender Series, dove ha inanellato due vittorie consecutive e strappato così un contratto alla promotion. Il brasiliano è un fighter completo: vanta 4 vittorie in carriera per TKO o KO e 4 per sottomissione, non è mai stato finalizzato e dà l'impressione di avere grande concretezza.

Per Di Chirico si tratterà dell'ottavo match in UFC, Arroyo sarà invece all'esordio. La short notice evidenza la volontà di Di Chirico di rimanere attivo: sicuramente Alessio non ha smesso di allenarsi dopo la prova contro Muradov e con questo match sarà a quota tre incontri nel 2019. Forte di due buone prestazioni pur senza trovare la vittoria, Manzo vorrà sicuramente ricominciare la striscia positiva iniziando con una vittoria fra poco più di un mese.

All'Ibirapuera Gymnasium di San Paolo in Brasile, il 16 novembre, Alessio Di Chirico tornerà dunque in scena e proverà a confermare il suo status di top fighter.