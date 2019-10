Appuntamento giovedì alle 21.05 italiane al Tallaght Stadium di Dublino.

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 11:49 | aggiornato 10/10/2019 11:53

Irlanda-Italia under 21 è il match che vede gli azzurrini di Nicolato impegnati nella loro seconda gara del Gruppo A delle qualificazioni a Euro 2021. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Lussemburgo all'esordio, la squadra di Nicolato affronta gli irlandesi che guidano a punteggio pieno il gruppo, con 3 partite giocate.

Under 21, Irlanda-Italia: probabili formazioni

Getty Images Kean dovrebbe far parte del trio d'attacco

La grande assenza per l'Italia è quella di Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma non sarà con gli Azzurrini perchè ha ricevuto la convocazione in nazionale maggiore da parte del ct Mancini. Convocato, invece, Cutrone. Sulla corsia sinistra ci sarà Luca Pellegrini, che torna convocato da Nicolato. Nell'Irlanda invece assente Connolly, anche lui convocato in Nazionale maggiore, e l'infortunato Leahy.

Irlanda (4-4-2): Kelleher; O'Connor, Masterson, O'Shea, Ledwidge; Masterson, Coventry, Ronan, Elbouzedy; Parrot, Obafemi. Allenatore: Kenny.

Italia (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Marchizza, Bastoni, Pellegrini; Locatelli, Carraro, Tonali; Kean, Pinamoni, Scamacca. Allenatore: Nicolato.

Under 21, Irlanda-Italia: dove vederla in TV e streaming

Irlanda-Italia under 21 si gioca giovedì 10 ottobre alle 21.05 italiane al Tallaght Stadium di Dublino. Il match viene trasmesso in diretta TV su Rai 3: sarà quindi possibile vedere Irlanda-Italia under 21 in chiaro senza abbonamenti. Per vedere Irlanda-Italia in streaming gratis basta collegarsi al sito di RaiPlay, il servizio di streaming della Rai, e effettuare l'accesso.

I prossimi impegni dell'Italia Under 21: calendario

Dopo la gara di questa sera, l'Italia under 21 sarà impegnata lunedì 14 alle 18.30, quando affronterà l'Armenia fuori casa. Ecco di seguito il calendario dei prossimi impegni dell'Italia under 21: