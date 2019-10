L'ex terzino del Real Madrid, Robero Carlos, ha concesso un'intervista al leggendario Vitor Baía trasmessa dall'emittente portoghese Canale 11. Tanti gli argomenti affrontati dal brasiliano, a cominciare dalle differenze tra il suo calcio e quello di oggi:

Su Vicente del Bosque, che lo ha allenato al Real Madrid:

Era più un amico che un allenatore. Sapeva che non avevamo bisogno di regole, un giocatore sa cosa deve fare. Lui ci capiva perfettamente. Gli allenamenti in programma il lunedì e a volte il martedì li fissava alle 17. Sapeva che se li avesse messi alle 11 nessuno sarebbe arrivato puntuale

Diverso l'atteggiamento di Camacho , che a volte fissava gli allenamenti alle 7:

Era l'epoca dei Galacticos. All'inizio Camacho venne da noi per dirci che ci saremmo allenati alle 7, ovviamente siamo scesi in campo alle 10.30. Gli abbiamo parlato spiegandogli le nostre abitudini e lui dopo dieci giorni si è arreso

Con Luxemburgo è andata allo stesso modo:

Quando cenavamo in tavola non mancavano mai birra e vino. Io e Ronaldo gli dicevamo: "Non cercare di cambiare le nostre abitudini, non vietarci di bere vino e birra". Lui cosa fa? Vieta vino e birra. E infatti è durato tre mesi...

Infine ricorda la libertà che gli veniva concessa al termine delle partite:

Ancora oggi non capisco come sia possibile aver fatto tante cavolate. Dopo le partite tutti se ne andavano da qualche parte con un volo privato. Ci incontravamo sempre al terminal privato. Beckham andava non so dove, stessa cosa Figo e Zidane, io e Ronaldo lo stesso. E gli allenamento erano programmati appena due giorni dopo. Spesso speravo si giocasse il sabato per andare a vedere la gara di Formula 1