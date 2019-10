Premier League, Guardiola blinda Foden

Il manager del Manchester City assicura che il 19enne inglese rappresenta il futuro del club.

10/10/2019

Pep Guardiola non intende lasciarselo scappare per nessun motivo al mondo. Phil Foden è il "prescelto", colui che dovrà sostituire David Silva nel futuro. Ecco perché a suo giudizio non può esistere alcuna valutazione economica per il 19enne inglese, che nonostante l'età ha già dimostrato in Premier League di avere qualità superiori alla media.

È l'unico giocatore che non può essere venduto, in nessun caso. L'unico. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte perché Phil è il Manchester City.

Guardiola ha poi argomentato meglio il ragionamento, sottolineando quali siano i piani per il futuro di Foden:

Non gli abbiamo offerto un contratto per sbaglio, sappiamo che sarà il nuovo mago quando Silva se ne andrà. Non acquisteremo nessuno in quella posizione. È cresciuto con noi, è uno di noi e sarà un giocatore brillante. Questa cosa è chiara: Foden è un giocatore della prima squadra. Non mi piace lasciarlo fuori da certe partite, ma devo pensare a tutta la squadra.

E allo stesso tempo a Foden (che non difetta in personalità) non è piaciuto restare fuori dalle partite di Premier League giocate finora, come dimostrato con le sue frasi di qualche settimana fa: