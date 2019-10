Napoli, Milik: "Mi mancano automatismi e fiducia in me stesso"

Napoli, Milik: "Mi mancano automatismi e fiducia in me stesso"

Non siamo partiti bene, ma adesso dobbiamo migliorare e avvicinarci alla Juventus. Il mio avvio di stagione non è stato dei migliori, ma è nell’insieme che dobbiamo migliorare per continuare l’inseguimento alla vetta. La Champions? Vogliamo qualificarci agli ottavi il prima possibile. Dopo la vittoria contro il Liverpool abbiamo pareggiato con il Genk e questo ci dispiace

Sono abituato alle voci, ogni tanto ne viene fuori qualcuna. In questo momento il mio obiettivo è vincere col Napoli, del resto non m’interessa molto, mercato compreso

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK