Il difensore ha smaltito l'infortunio ed è finalmente tornato in gruppo.

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 12:31 | aggiornato 10/10/2019 12:36

Come fosse un acquisto. Mattia Caldara è tornato ad allenarsi in gruppo. Il nuovo allenatore del Milan Stefano Pioli spera così di poter contare sul talento classe 1994 che negli ultimi anni ha passato più tempo in infermeria che sul campo.

La sua ultima partita è datata 24 aprile 2019, quando affrontò la Lazio in Coppa Italia nel ritorno della semifinale (finì 1-0 per i biancocelesti con rete di Correa). Quella la seconda presenze con i rossoneri dopo i 90' disputati un anno prima in Europa League contro il Dudelange.

Nel mezzo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e altri infortuni che ne hanno frenato l'ascesa. Stavolta il Milan spera che il difensori torni per non scomparire più. Nei piani iniziali del club, infatti, lui era il compagno di reparto del capitano Romagnoli per un difesa tutta azzurra. Le cose poi sono andate diversamente ma c'è tempo per recuperare.