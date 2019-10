La decisione è stata presa dalla dirigenza del club tedesco.

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 20:06 | aggiornato 10/10/2019 20:11

I giocatori del Lipsia non potranno più raggiungere Parigi e New York per fare shopping durante i giorni di riposo che gli concederà Nagelsmann. No, non è uno scherzo.

Si tratta di una regola stabilita dal club tedesco che oggi occupa la terza posizione in Bundesliga con 14 punti a -2 dalla capolista Borussia Moenchengladbach. A motivare questa decisione ci ha pensato il direttore sportivo Markus Kroesche ai microfoni della Bild: