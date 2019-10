Nel 2018 il Borussia Dortmund, prima di scegliere Lucien Favre, ha provato a (ri)prendere Jurgen Klopp. Lo ha svelato proprio l'attuale manager del Liverpool, come riportato nella biografia di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del club giallonero:

Mi squilla il telefono mentre sono in aereo e dall'altro capo c'era Watzke che mi dice: "Jurgen, devi tornare qui". Ho riso, pensavo scherzasse. "Siete stupidi, avete bevuto? Come vi è venuto in mente, ho ancora diversi anni di contratto al Liverpool", la mia risposta. Non so quanto fosse serio in quel momento, ma so che voleva una risposta. Comunque se dovesse servire un salvatore in un momento difficile, se il club avesse davvero bisogno del mio aiuto, perché non dovrei tornare? Sarebbe bello anche solo averne l’opportunità. Ma non credo succederà