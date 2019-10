Il match va in scena sabato 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma.

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 12:12 | aggiornato 10/10/2019 12:16

Italia-Grecia è il settimo match del gruppo J valido per le qualificazioni a Euro 2020 che va in scena sabato 12 ottobre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri guidano il gruppo a punteggio pieno, 18 punti, seguiti dalla Finlandia a 12 punti: una vittoria contro la Grecia potrebbe avvicinare molto la squadra di Mancini alla qualificazione.

Italia-Grecia: probabili formazioni

Getty Images Barella dovrebbe essere titolare al posto di Bernardeschi

Secondo le ultime indicazioni da Coverciano, Mancini dovrebbe proporre un 4-3-3 con D'Ambrosio sulla corsia di destra e confermare il trio d'attacco composto da Chiesa, Belotti e Insigne. A centrocampo ballottaggio Barella-Bernardeschi per una maglia, con l'interista leggermente favorito.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.

Italia-Grecia: dove vederla in TV e streaming

Italia-Grecia sarà trasmessa in diretta TV da Rai 1 dalle 20.40, e dunque non occorrerà un abbonamento per vedere la gara, che sarà trasmessa in chiaro. Per vedere Italia-Grecia in streaming gratis basta collegarsi a RaiPlay, il servizio di streaming della Rai, e effettuare l'accesso con le proprie credenziali.

Euro 2020, il calendario dell'Italia

Dopo la gara con la Grecia, sono tre gli impegni già confermati per l'Italia, che affronterà Liecchtenstein, Bosnia e Armenia. Ecco il calendario dell'Italia verso Euro 2020: