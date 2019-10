Il centrocampista bianconero era titolare nell'amichevole fra Germania e Argentina: "Ringrazio Low per la fiducia ma ora sto trovando poco spazio".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 10/10/2019 10:23 | aggiornato 10/10/2019 10:27

L'inizio di stagione è stato complicato per Emre Can, ancora scosso dall'esclusione della lista per la Champions League della Juventus ufficializzata qualche settimana fa. Il tedesco però è stato convocato in Nazionale per l'amichevole fra Germania e Argentina, giocando persino titolare.

Il centrocampista di origini turche è stato schierato da Low come centrale difensivo e dopo la partita ha rilasciato delle dichiarazioni molto chiare su quello che è il suo umore per il poco impiego nella Juventus di queste settimane.