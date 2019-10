Ibrahimovic: "In Serie A farei ancora la differenza, non ho dubbi"

Ibrahimovic: "In Serie A farei ancora la differenza, non ho dubbi"

E ancora. C'è in ballo anche la situazione di Miccichè, che non ha mai lasciato la carica nel CdA di RCS presieduto da Urbano Cairo. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi sulla vicenda.

La Lega Serie A ha già assicurato che tutto si è svolto in maniera regolare, mentre gli investigatori della FIGC mettono nel mirino la decisione dei club di non eleggere Micciché a scrutinio segreto bensì per acclamazione, procedimento non prevista dallo statuto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK