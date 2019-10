L'ex allenatore della Roma è in pole per la sostituzione di Di Francesco.

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 16:30 | aggiornato 10/10/2019 16:35

Da un allenatore ex Roma a un altro che ha allenato i giallorossi e li porta nel cuore. Dopo aver risolto il contratto di Eusebio Di Francesco, la Sampdoria ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, senza panchina da quando ha lasciato Florenzi e compagni la scorsa stagione.

Come riportato da Sky Sport, ci sono stati i primi contatti con l'ex Leicester e a breve ci sarà un incontro tra le parti interessate per trovare un'intesa economica. Il patron dei blucerchiati, Massimo Ferrero, farà di tutto per convincere il testaccino che ha mostrato da subito disponibilità.

Nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo, gli altri nomi in ballo sono quelli di Gianni De Biasi e Beppe Iachini. Come detto però Ferrero ha un prescelto e risponde al nome di Claudio Ranieri.