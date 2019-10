Neymar era a un passo dal Barcellona, ma alla fine la maxi trattativa non è andata in porto. Così O'Ney è tornato a incantare col PSG segnando 4 gol in 5 partite.

Non sono felice solo quando gioco nel Brasile, ma anche quando indosso la maglia del PSG. Tutti sanno cosa è successo durante il mercato estivo, che volevo andare via. Ora mi sento felice e sereno al PSG, non lo sono solo quando vengo a giocare con il Brasile

