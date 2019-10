Higuain al River nel 2021? Il padre: "Non ha chiuso le porte..."

Parla Jorge Higuian, padre dell'attaccante della Juventus.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 19:50 | aggiornato 10/10/2019 19:54

Con la maglia del River Plate ha segnato 15 volte in 41 presenze, lasciando un segno nella storia dei Millionarios. Tra i gol più pesanti c'è senz'altro quello rifilato al Boca Juniors nel Superclasico, una partita che il Pipita potrebbe rigiocare in futuro.

Lo ha detto Jorge Higuain, padre di Gonzalo, nel corso di un'intervista rilasciata a Olé:

Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus e non ha mai chiuso le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti nel River, come padre mi piacerebbe tornassero. Anche se mi piacerebbe che trovassero un paese migliore. Non posso imporre loro il ritorno in Argentina...

Non è escluso quindi che Higuain rimetta piede in Argentina. Per il momento si gode la Juventus e spera di segnare altri gol pesantissimi come quello messo a segno nel Derby d'Italia contro l'Inter.