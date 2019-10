Lo accoglierebbe volentieri all'Inter Antonio Conte, che lo ha già allenato al Chelsea nel 2016/17 (stagione in cui i Blues vinsero la Premier) e a cui farebbe comodo un profilo di grande esperienza. Il 31enne tra l'altro è in scadenza nel 2020 e quindi Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero prenderlo a zero, agevolati dagli eccellenti rapporti con l'agente Beppe Riso che cura gli interessi del ragazzo in Italia.

Nel mirino dei nerazzurri è infatti finito Nemanja Matic, centrocampista serbo classe 1988 che nella stagione in corso ha collezionato appena 5 presenze (340') tra Premier League ed Europa League. Matic non è felice dello spazio che gli sta concedendo Solsjkaer e così sta pensando di cambiare aria.

L'asse Milano-Manchester potrebbe presto tornare calda. Dopo le operazioni che hanno visto Romelu Lukaku e Alexis Sanchez lasciare il Manchester United per approdare all'Inter (il belga è stato pagato 65 milioni più 10 di bonus, il cileno è arrivato in prestito secco fino al 30 giugno 2020), un altro giocatore potrebbe fare la stessa strada.

