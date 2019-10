Il centrocampista è alle prese con una lesione al gemello della gamba destra che lo costringerà a saltare la semifinale di ritorno di Copa Libertadores contro il River Plate.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 19:31 | aggiornato 10/10/2019 19:39

Non c'era all'andata, non ci sarà neanche al ritorno. Daniele De Rossi salterà la semifinale di ritorno di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate (all'andata è finita 2-0 per i Millonarios), in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 2.30.

Il centrocampista sembrava pronto a tornare dopo aver smaltito in tre settimane il problema al muscolo ischio-tibiale ma ha rimediato un altro infortunio. Stavolta l'ex capitano della Roma - riporta ESPN - ha rimediato una lesione al gemello della gamba destra.

Servirebbe quindi un miracolo per vedere De Rossi in campo contro il River. Ad oggi il bottino del classe 1983, fermo dal 26 settembre, recita 4 presenze in campionato (solo due dal 1') e una in coppa arricchita da un gol.

Cufrè: "Boca, De Rossi tornerà e diventerà titolare"

Di De Rossi ha parlato Leandro Cufrè, attuale allenatore dell'Atlas: