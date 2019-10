L'amministratore delegato dei bavaresi ha parlato al Teatro Sociale di Trento.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/10/2019 17:00 | aggiornato 10/10/2019 17:05

Presente a Trento sul palco del Teatro Sociale per il Festival dello Sport, l'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, è tornato a parlare dell'esonero di Carlo Ancelotti che ha guidato i bavaresi dal 19 dicembre 2015 al 28 settembre 2017, giorno in cui è stato esonerato a seguito del 3-0 rimediato in Champions League contro il PSG: