Il prossimo appuntamento è fissato al 19 ottobre al Queen Padel Club.

di Marco Ercole - 09/10/2019 18:36 | aggiornato 10/10/2019 00:41

La prima tappa della Vueling Padel Cup MSP è stata un successo, ma il divertimento è appena cominciato. All'Aurelia Padel è iniziato il tour dei circoli di Roma targato Vueling e MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), manifestazione amatoriale che si conferma tra le più prestigiose tra le dilettantistiche di questo sport oggi praticato e apprezzato in tutto il mondo. Tutto esaurito sui campi e livello tecnico già notevolmente superiore a quello delle precedenti edizioni. A vincere la prima tappa sono stati Fabrizio Alfano e Gianluca Carlini nel maschile, Elena Rainaudo e Lavinia Pediconi nel femminile, Eder Monaco e Manuela Chiara Tamini nel misto, mentre la coppia Ciccioriccio-Chiampi si è aggiudicata la tappa nella categoria principianti.

"Ormai, "andiamo a giocare il Vueling" è diventato uno slang in tutta Roma - scherza Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore Padel MSP Italia -. E' un po' come quando si andava a comprare un vecchio walkman e al venditore si chiedeva un Sony. Ecco, allo stesso modo, il Vueling a Roma è un torneo riconosciuto da tutti coloro che amano questa disciplina". Il premio in palio, d'altronde, invita a mettersi in gioco: con il primo e il secondo posto si vincono biglietti omaggio Vueling di andata e ritorno, con le tariffe Basic e Optima, che la compagnia aerea metterà a disposizione per volare verso una delle 40 destinazioni europee operate da Roma Fiumicino. E magari scegliere una meta in cui godersi il padel di livello mondiale.

Padel Vueling, i primi vincitori

Vueling Padel Cup MSP, che show all'Aurelia

Corriere dello Sport e Sport Club Magazine si confermano anche quest’anno media partner dell’evento mentre, tra gli sponsor, tornano il Gruppo Cisalfa e la Birra Estrella Damm. Hanno fatto invece il loro ingresso il brand di abbigliamento sportivo Bidi Badu, gli occhiali Barkey e Dunlop quale palla ufficiale del torneo, oltre a Cottorella che sarà l’acqua ufficiale.

Di seguito il calendario e le strutture in cui si terrà la Vueling Padel Cup di Roma:

- 5/6 ottobre: Aurelia Padel

- 19/20 ottobre: Queen Padel Roma Club (Via dei Due Ponti, 17)

- 2/3 novembre: T.C. San Giorgio

- 16/17 novembre: Bailey Padel Club

- 30 novembre e 1°dicembre: Paddle Clan Hill 23

- 14/15 dicembre: Master Finale – Villa Pamphili Padel Club