L'accordo permetterà a tutti gli appassionati di trovare le squadre cadette in esclusiva sul noto videogioco Konami.

di Marco Ercole - 09/10/2019 10:10 | aggiornato 09/10/2019 15:17

Konami Digital Entertainment B.V e Lega B annunciano l’accordo che prevede la licenza della Serie BKT 19/20 in via esclusiva per eFootball PES 2020, rendendolo così l’unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile ad offrire l’esperienza completa della Serie BKT.

L’accordo di licenza tra KONAMI e Lega B vede ceduti in maniera esclusiva il logo del Campionato, il trofeo e le patch ufficiali, oltre ai kit autentici di gioco e nomi delle squadre che saranno aggiunti a eFootball PES 2020 su PC e console il 24 ottobre. Un accordo storico per la Serie B che, in occasione del suo 90° anniversario, permetterà ai propri tifosi e non solo di vivere le emozioni del campionato della Serie BKT attraverso eFootball PES 2020 ed esporterà il calcio unico della Seconda Divisione Italiana in tutto il mondo data l’importanza internazionale del partner KONAMI.

Le aziende che hanno scelto la Serie BKT e le sue associate quali partner commerciali potranno così beneficiare di un nuovo blasone grazie alla dimensione mondiale di eFootball PES 2020 che per la prima volta nella storia presenterà sulla propria piattaforma le squadre della B con i loro kit ufficiali, i nomi ufficiali, i loghi ufficiali e tanto altro.

La Serie BKT sbarca su eFootball Pes 2020

Mauro Balata, Presidente della Lega B, parla di "momento importante per la diffusione del brand Serie B nel mondo e di occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I numeri parlano chiaro, milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino ai club anche davanti a una console e l’accordo con Konami va proprio in questa direzione".

I contenuti licenziati saranno presenti anche nella versione mobile di eFootball Pes 2020. L’accordo tra KONAMI e Lega B si aggiunge a numerose ed esclusive nuove partnership di licenza di quest’anno, tra cui la Juventus e la Serie A TIM della lega italiana, eFootball PES 2020 continua a far crescere la reputazione dei Campionati per autenticità e realismo nel gioco.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development presso Konami Digital Entertainment, B.V. ha commentato: "Il nostro impegno a garantire le licenze di campionato e di squadra per eFootball PES va oltre le competizioni e le società di punta. Crediamo fermamente nella volontà di ricreare l’esperienza professionale completa, compresi i meccanismi di alti e i bassi associati alle promozioni e alle retrocessioni dei club. Il nostro accordo esclusivo con la Serie BKT italiana è un chiaro segno di tale impegno e non potremmo essere più entusiasti".