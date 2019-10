Le parole dell'attaccante degli azzurri dal ritiro della Polonia.

di Redazione Fox Sports - 09/10/2019 21:33 | aggiornato 09/10/2019 21:38

Ancora a secco di gol in stagione con la maglia del Napoli, Arkadiusz Milik spera almeno di trovare il sorriso con la Polonia. Proprio dal ritiro della Nazionale biancorossa, ai microfoni di Przeglad Sportowy, l'attaccante degli azzurri ha parlato del suo momento negativo:

Ogni partita è difficile per un attaccante quando non segna. Mi mancano gli automatismi e la fiducia in me stesso. La forma arriverà con il tempo, a Napoli c'è molto turnover, ma non ha senso cercare scuse, bisogna conquistarsi il posto

Milik ha proseguito commentando le critiche che gli sono piovute addosso, soprattutto provenienti dai social:

Devi separare realtà e social. Spengo il telefono, questo è l'unico modo per non impazzire, avvelenare i tuoi pensieri e l'ambiente circostante. Prima di tutto, guardo la fonte della critica, mi interessa l'opinione dei miei cari, il parere della mia famiglia, dell'allenatore o dei tifosi per strada. Sicuramente non prenderò mai sul serio le critiche di uno sconosciuto dietro un telefono

Su Llorente:

Sono molto contento che un calciatore del genere faccia parte della nostra squadra. È un giocatore molto esperto da cui posso imparare molto. Gioca bene di testa, si lancia in duelli con i difensori. La concorrenza non ha mai fatto del male a nessuno

Sulla posizione in cui si trova più a suo agio: