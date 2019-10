Il tecnico ha ricevuto le chiamate dei dirigenti Massara, Maldini e Boban, che più di tutti ha spinto per il cambio in panchina.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/10/2019 11:08 | aggiornato 09/10/2019 11:13

Una vittoria che è stata come una sconfitta. Il 2-1 del Milan sul campo del Genoa non è bastato a Marco Giampolo per salvare la panchina. Il tecnico nativo di Bellinzona ha capito per primo che il successo di Marassi non gli avrebbe consentito di restare alla guida del Diavolo.

E infatti nella mattinata di ieri l'ex coach della Sampdoria ha ricevuto le chiamate dei dirigenti rossoneri Massara, Maldini e Boban che gli hanno comunicato la decisione presa dalla società.

A spingere più di tutti per il cambio in panchina è stato Zvonimir Boban, profondamente deluso dalle prestazioni del Milan. Secondo il croato, con Giampaolo - scelto in estate da Paolo Maldini - non sarebbero stati raggiunti gli obiettivi stagionali. Ora la speranza ai piani alti è che la situazione cambi drasticamente con Stefano Pioli, pronto a firmare un biennale a 1.5 milioni di euro.