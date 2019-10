L'era Pioli è ufficialmente in casa Milan, con l'annuncio e la presentazione del nuovo allenatore rossonero che da questa mattina ha preso il posto di Marco Giampaolo, esonerato dopo solamente sette giornate di campionato.

L'ex allenatore della Fiorentina, dopo aver risposto alle domande in conferenza stampa, ha rilasciato anche la sua prima intervista da nuovo allenatore del Milan sul canale ufficiale del club ribadendo le sue buone intenzioni per il resto della stagione.

