Momento delicato in casa Milan. Dopo appena sette giornate di campionato, il club ha deciso di esonerare Marco Giampaolo e chiamare al suo posto Stefano Pioli. Una scelta che la tifoseria non ha preso affatto bene, come testimoniato dal durissimo comunicato della Curva Sud milanista che ha attaccato pesantemente la società:

Il comunicato prosegue così:

Non vogliamo esprimerci dal punto di vista tecnico sulla scelta del nuovo allenatore, a quello penserà come sempre il rettangolo di gioco. La cosa che ci lascia sconcertati è che la società, che aveva scelto un altro tecnico per la nostra panchina, senza peraltro comunicare tempestivamente l'esonero al vecchio allenatore, ha ripiegato su un altro nome, mettendo in risalto nuovamente tutta la sua debolezza e non riuscendo neanche questa volta ad ottenere ciò che realmente voleva. Dimostrare significa far vedere di essere all'altezza della storia del nostro Milan, in campo, in panchina, ma prima ancora negli uffici di via Aldo Rossi, perché è proprio dalle scelte dei vertici che dipendono poi i risultati di un'azienda, è proprio dalla sede che si costruisce una società sana e forte. I tifosi rossoneri sono stufi di essere presi per il culo, noi non meritiamo e non accetteremo mai più questo spettacolo indegno!