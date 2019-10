Una delle sedute prima del derby d'Italia vinto 2-1 era aperta alla stampa e dalle immagini si notano i movimenti che hanno portato alla rete decisiva del Pipita.

di Daniele Minuti - 09/10/2019 10:00 | aggiornato 09/10/2019 10:05

La vittoria della Juventus in casa dell'Inter è stata una vera e propria prova di forza, in particolare per il gioco mostrato dai bianconeri e chiaro segnale che le idee di Sarri stanno dando sempre più frutti sul campo.

La rete decisiva del 2-1 di Higuain è stata specialmente apprezzata dai tifosi per il modo in cui è arrivata, al termine di un'azione in cui sono stati effettuati 24 passaggi (record per questo campionato) con cui i campioni d'Italia hanno consolidato il possesso per poi verticalizzare e arrivando al Pipita dopo uno scambio Pjanic-Ronaldo-Bentancur.

Pochi giorni prima di Inter-Juventus uno degli allenamenti dei bianconeri era stato aperto alla stampa e proprio durante questa seduta si nota un'azione quasi speculare a quella del gol di San Siro, con un possesso palla prolungato con passaggi di prima e una verticalizzazione preceduta da una sponda.

È proprio Higuain a chiudere con un gol, come successo con l'Inter (con l'unica differenza che il taglio è arrivato dal lato opposto) ma l'indicazione è ormai chiara: la mano di Sarri sulla Juventus si vede sempre di più, dall'allenamento alla partita.