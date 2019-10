Il 66enne ha ancora voglia di combattere e lo ha chiesto direttamente a Vince McMahon.

di Marco Ercole - 09/10/2019 11:48 | aggiornato 09/10/2019 11:53

Ha 66 anni, sarà per sempre un'icona del wrestling, una leggenda capace di scrivere pagine di storia di questo sport-entertainment, esportandolo in tutto il mondo e creando un vero e proprio movimento, quello dell'Hulkamania. Hulk Hogan, però, ha ancora un cruccio, un piccolo sfizio che vorrebbe togliersi. The Immortal vorrebbe ancora un match in WWE, lo desidera ardentemente.

Lo ha rivelato lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata a The Los Angeles Times nei giorni scorsi, in cui ha parlato dei suoi progetti futuri, della prossima operazione alla schiena a cui si sottoporrà (l'ottava della sua vita in quella zona):

Vorrei tanto un ultimo match in WWE. Ne ho parlato con Vince McMahon, l'ho pregato più volte per fare in modo che questo mio desiderio si realizzi. Sarebbe bellissimo poterlo fare a WrestleMania 36, a Tampa, nella mia terra. Perché no? Non posso pensare che l'ultimo match della mia carriera sia stato in TNA, ne voglio assolutamente un ultimo in WWE.

WWE Hulk Hogan alla Hall of Fame 2019

WWE, Hulk Hogan vuole un ultimo match

Hulk Hogan insomma si è esposto pubblicamente e ha già ipotizzato anche un'idea sulla potenziale storia che potrebbe condurre al suo match in WWE nel prossimo Showcase of the Immortals:

L'ideale sarebbe proprio Vince McMahon. Abbiamo già svolto un ottimo lavoro insieme in passato, a WrestleMania 19. Lui è un ottimo heel e sarebbe l'avversario perfetto per un nuovo faccia a faccia.

Chissà se Vince McMahon accetterà e lavorerà su un loro feud che possa condurre fino a WrestleMania 36, in programma il prossimo 5 aprile nel Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Sarebbe una grande sfida. Sotto tutti i punti di vista.