La Germania sfiora il 3-0 a più riprese, in particolare con Halstenberg che colpisce l'incrocio dei pali con una meravigliosa punizione. Stessa sorte ha anche il terrificante destro di De Paul che va vicinissimo all'eurogol. A inizio ripresa Emre Can potrebe firmare il trs al termine di una percussione da urlo, ma sulla sua strada trova un super Marchesin.

Nell'undici di Lionel Scaloni partono titolari Lautaro Martinez e Paulo Dybala, tra le fila dei teutonici c'è invece Emre Can. La gara si sblocca al 15', quando Gnabry si libera splendidamente in area e con l'esterno destro batte Marchesin per l'1-0. Il raddoppio arriva al 22', con Gnabry che stavolta veste i panni dell'assist-man e il gioiellino del Leverkusen Havertz che gonfia la rete con un piattone mancino a porta spalancata.

