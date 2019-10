I migliori risultati li ho ottenuti prima di tutto al Crotone, dove abbiamo raggiunto una promozione dalla C alla B. Poi al Genoa dove sono passato dalla B alla A per poi arrivare in Europa e poi sicuramente qua con l'Atalanta dove ho ottenuto il traguardo più importante della mia carriera

