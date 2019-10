Sono contento delle sue parole, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e far bene

Ho avuto una fase di ambientamento con la nuova squadra, mi sto trovando molto bene. Essere accolto così dai tifosi è stato bello, mi trovo bene con i compagni e con lo staff, è bellissimo giocare in Premier. Nostalgia dell'Italia? L'Italia è l'Italia, ma in Inghilterra mi trovo molto bene

Sono un tifoso del Milan, guardo tutte le partite e mi dispiace vederlo in difficoltà, ma la società è forte e secondo me si rialzerà. Mi ha fatto piacere al momento del trasferimento ricevere tutti quei messaggi dai tifosi, è bello sapere di aver lasciato un bel ricordo, mi rende fiero

