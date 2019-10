Il racconto del difensore: "In un contrasto lui ha sbattuto il naso sulla mia testa. Ho saputo di avergli rotto il naso il giorno dopo. A scuola sono diventato famoso".

09/10/2019

Si può diventare famosi per aver causato un infortunio al centravanti della squadra per la quale si gioca e si fa il tifo? Se ti chiami Fikayo Tomori, la risposta è positiva. Il difensore centrale classe 1997, nato in Canada ma dal passaporto inglese, è uno dei volti nuovi del Chelsea di Frank Lampard: titolare nelle ultime sette partite ufficiali giocate dai Blues e a segno nel 5-2 rifilato al Wolverhampton, Tomori si sta imponendo in prima squadra dopo le esperienze in prestito con Brighton, Hull City e Derby County. Oggi è noto per le sue prestazioni, ma tre anni fa - quando giocava nell'academy del Chelsea - lo diventò per uno scontro con Diego Costa.

Il ragazzo originario di Alberta, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e all'esordio in prima squadra il 15 maggio 2016, nella partita pareggiata per 1-1 contro il Leicester City, ha raccontato al Sun un episodio risalente ai suoi primi tempi con i senior del club londinese. Per l'esattezza, febbraio 2016. Tomori era tra i giovani aggregati agli allenamenti dell'organico all'epoca allenato da Guus Hiddink (subentrato a dicembre 2015 a José Mourinho) e durante un allenamento ruppe fortuitamente il naso a Diego Costa.

Lo scontro di gioco costò all'attaccante oggi all'Atletico Madrid, miglior marcatore di quell'annata per il Chelsea con 16 reti tra Premier League e coppe, un ko al naso e la necessità di giocare con una maschera protettiva per quasi un mese. All'epoca Tomori sottovalutò la portata di quell'impatto, compresa solo il giorno dopo. Sui banchi di scuola.

Si è trattato di un incidente. C'era stato un contrasto e lui aveva sbattuto il naso sulla mia testa. Ero ancora uno studente e non sapevo di avergli rotto il naso: l’ho scoperto il giorno successivo quando il fatto era finito su tutti i giornali.

Chelsea, Tomori ha raccontato di quando ruppe il naso a Diego Costa nel 2016

Chelsea, Tomori idolo dei compagni di classe per un naso rotto: "A scuola ero diventato famoso"

Un'ondata di popolarità improvvisa, generata da un infortunio provocato. La curiosa storia di Tomori prosegue, con il difensore all'epoca 18enne che era stato costretto a spiegare di non aver provocato volontariamente l'infortunio al naso di Diego Costa:

A scuola ero diventato famoso, ricevevo molti messaggi: pensavano che io l'avessi fatto apposta. Diego Costa non si è mai arrabbiato però.

Chelsea, gli effetti del colpo di Tomori sul viso di Diego Costa

Oggi quel ragazzino che provava a farsi largo nelle giovanili dei Blues è diventato un titolare nella prima squadra, meritando anche la convocazione del ct inglese Gareth Southgate per i prossimi impegni sulla strada delle qualificazioni a Euro 2020 con i compagni di squadra Ross Barkley, Mason Mount e Tammy Abraham. Diego Costa, dopo l'addio al Chelsea nel gennaio 2018, sta facendo fatica con l'Atletico Madrid e non veste la maglia della Spagna dai Mondiali di Russia 2018. Potrebbero ritrovarsi da avversari in campo europeo. E chissà se si ricorderanno di quella zuccata che ha donato popolarità a Tomori e una mascherina protettiva al centravanti.